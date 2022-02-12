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伊仁絮語——六六大順上仗露光

2022-02-12 列印
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第七場「六六大順」上仗初出仍身重，但演出絕不失禮，由於排外檔而被逼早段留後，沿途搶口極不暢順，因人馬角力導致消耗體力，加上直路又受困，但結果僅輸個半馬位，已經顯露鋒芒。今仗改由騎功更為硬朗的田泰安出戰，看牠最近試閘走勢強勁，馬身比前紮實，今次更強配田泰安，爭勝機會樂觀。
  第九場「美麗多多」向來有慢閘毛病，表現難以捉摸，所以上仗走外疊蝕位大敗，賽績不宜作準。今仗與贏馬功臣賀銘年故劍重逢，排檔亦有利，應可盡情發揮。今場最強對手是同系馬「美麗在線」。
Ian

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