伊仁絮語——六六大順上仗露光

第九場「美麗多多」向來有慢閘毛病，表現難以捉摸，所以上仗走外疊蝕位大敗，賽績不宜作準。今仗與贏馬功臣賀銘年故劍重逢，排檔亦有利，應可盡情發揮。今場最強對手是同系馬「美麗在線」。
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下周一是情人節，原本情人過節浪漫滿懷，但今年遇上第五波疫情，晚市禁堂食，許多食肆預料生意慘淡，就算臨時「變陣」減價轉推情人節午市套餐，亦只能挽回兩、三成生意。酒店業亦形容沒晚餐的staycation「...
2022-02-12
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」爆紅，成了行騙者的工具。至少六百名內地消費者日前舉報投訴「好特賣商城臨期食品」應用程式，涉嫌虛假售賣「冰墩墩」鑰匙扣等產品。同時，內媒調查發現，該應用程式未經授權售賣「冰墩墩」...
2022-02-12
俄羅斯與烏克蘭邊境局勢持續緊張，俄羅斯聯同白俄羅斯展開新一輪演習，烏克蘭也進行為期十日演習應對。俄羅斯表示不排除撤走駐烏克蘭外交人員，令外界關注大戰一觸即發。美國國務院已發出新旅遊警示，將烏克蘭升至最...
2022-02-12
啟德發展區的新盤近年陸續入伙，其中由龍湖及合景泰富合作發展的尚．珒溋，最近亦開放現樓單位及住客會所予傳媒參觀，物業餘貨以三房及四房戶型為主，分佈於高座特色單位及低座單位。新開放的現樓單位包括1座28樓...
2022-02-12
美國通脹再創近40年新高，市場憂慮加息步伐提速，隔晚美股杜指急插逾500點，但港股未見受太大拖累，恒指隨外圍略為低開87點，報24837點，繼續受制25000關阻力，其後受內地上月新增貸款創新高帶動，...
2022-02-12
修咸頓隊長禾特普斯名氣遠遜曼聯射手C朗拿度，不過其領導能力，以及罰球造詣都完勝這位近四季聯賽僅有一個罰球士哥的葡萄牙星將。兩人今晚英超正面交峰，禾特普斯勢親身教對方如何做個出色領袖和主射罰球破網，率領...
2022-02-12
商台叱咤903去年9月以「轉轉轉 叱咤903 沒有時差」新口號推出新節目，以一班年青新世代「DJs」作為主打，當中有呢期好紅的阿正、「Agent. L」女友Elsie、多產填詞人奧仕卡、阿強、Wo...
2022-02-12
二月十日髮型屋要關門至少兩個星期，二月九日中午馬上去理了一個髮。這天全港髮型屋生意興隆，處處有人排隊，盛況比年三十那天更甚。髮型屋的人說從早上九點開始一直沒有停過手，這天打算做到半夜十二點，一過十二點...
2022-02-12
第四場四班一四○○米。「育成精彩」是上季插班的四歲PPG，首戰已入三甲，可是之後五戰都未再上名，甚至今季初踏入四歲後亦未見顯著進步，予人進度出了岔子之感。不過此駒今季初在直路賽連敗兩仗後，幕後即變招，...
2022-02-12