伊仁絮語——六六大順上仗露光

第七場「六六大順」上仗初出仍身重，但演出絕不失禮，由於排外檔而被逼早段留後，沿途搶口極不暢順，因人馬角力導致消耗體力，加上直路又受困，但結果僅輸個半馬位，已經顯露鋒芒。今仗改由騎功更為硬朗的田泰安出戰，看牠最近試閘走勢強勁，馬身比前紮實，今次更強配田泰安，爭勝機會樂觀。第九場「美麗多多」向來有慢閘毛病，表現難以捉摸，所以上仗走外疊蝕位大敗，賽績不宜作準。今仗與贏馬功臣賀銘年故劍重逢，排檔亦有利，應可盡情發揮。今場最強對手是同系馬「美麗在線」。Ian