B女靚馬——八卦贏馬條件足

第二場四班千二米。「八卦」今季成績唔差，無論草地或泥地都一再走得接近。上仗跑田草千四都有獎金收，狀態擺明大勇。該役見佢一出閘就輕易搶出，前速非常銳利，然後逐步移入內欄，去到最後一百米才被對手追過，走來有前有後。今仗縮程二百米，翻查賽績佢過往曾勝田草千二，路程性能不用懷疑，再者今仗排檔亦靚，配潘明輝又人馬相熟，搏殺心意非常明顯，我睇好佢贏馬機會。第七場三班千二米。今場我就揀「心之行」做重心，呢隻四歲馬進步好快，而且今季跑田草千二曾交出頭馬，質素有保證。佢上仗早段跟得好順，末段衝刺亦佳，最終只是不敵「以戰養戰」同「戰熊三千」，表現絕不失禮。今次賽前曾上從化操練，現時狀態更進一步，值得捧場。B女