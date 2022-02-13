馬場浮世繪——莫丹尼贏第二W迎月

昨日第七場賽事，莫丹尼憑「迎月」爆冷贏馬，取得來港客串後第二W，而練者容天鵬則坦言今場是驚喜之作，他表示：「『迎月』是愛爾蘭馬，一般來說需要較長時間適應環境，而且來港後試閘的表現亦一般，儘管最近兩次快跳走勢不錯，狀態有所提升，但我實在未有預料到今場能夠一即勝，至於未來部署，要看馬兒的進度和賽程編排再作決定。」馬場浮世繪