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馬場浮世繪——莫丹尼贏第二W迎月

2022-02-13 列印
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昨日第七場賽事，莫丹尼憑「迎月」爆冷贏馬，取得來港客串後第二W，而練者容天鵬則坦言今場是驚喜之作，他表示：「『迎月』是愛爾蘭馬，一般來說需要較長時間適應環境，而且來港後試閘的表現亦一般，儘管最近兩次快跳走勢不錯，狀態有所提升，但我實在未有預料到今場能夠一即勝，至於未來部署，要看馬兒的進度和賽程編排再作決定。」
馬場浮世繪

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