馬場浮世繪
馬場浮世繪——下游馬房搶胡有心得
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變陣推午市套餐 難彌補損失 情人節無「喜」色 食肆生意跌逾半
下周一是情人節，原本情人過節浪漫滿懷，但今年遇上第五波疫情，晚市禁堂食，許多食肆預料生意慘淡，就算臨時「變陣」減價轉推情人節午市套餐，亦只能挽回兩、三成生意。酒店業亦形容沒晚餐的staycation「...
2022-02-12
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冰墩墩大熱現短缺 600人慘被騙買假貨
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」爆紅，成了行騙者的工具。至少六百名內地消費者日前舉報投訴「好特賣商城臨期食品」應用程式，涉嫌虛假售賣「冰墩墩」鑰匙扣等產品。同時，內媒調查發現，該應用程式未經授權售賣「冰墩墩」...
2022-02-12
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籲國民立即離開烏克蘭 拜登：美俄倘開火會是世界大戰
俄羅斯與烏克蘭邊境局勢持續緊張，俄羅斯聯同白俄羅斯展開新一輪演習，烏克蘭也進行為期十日演習應對。俄羅斯表示不排除撤走駐烏克蘭外交人員，令外界關注大戰一觸即發。美國國務院已發出新旅遊警示，將烏克蘭升至最...
2022-02-12
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尚‧珒溋開放現樓單位
啟德發展區的新盤近年陸續入伙，其中由龍湖及合景泰富合作發展的尚．珒溋，最近亦開放現樓單位及住客會所予傳媒參觀，物業餘貨以三房及四房戶型為主，分佈於高座特色單位及低座單位。新開放的現樓單位包括1座28樓...
2022-02-12
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醫藥股沽壓重 恒指反覆跌17點
美國通脹再創近40年新高，市場憂慮加息步伐提速，隔晚美股杜指急插逾500點，但港股未見受太大拖累，恒指隨外圍略為低開87點，報24837點，繼續受制25000關阻力，其後受內地上月新增貸款創新高帶動，...
2022-02-12
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聖徒罰球王「開課」 C朗再培訓
修咸頓隊長禾特普斯名氣遠遜曼聯射手C朗拿度，不過其領導能力，以及罰球造詣都完勝這位近四季聯賽僅有一個罰球士哥的葡萄牙星將。兩人今晚英超正面交峰，禾特普斯勢親身教對方如何做個出色領袖和主射罰球破網，率領...
2022-02-12
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率商台叱咤903 DJs齊許虎年願望 阿正望為聽眾 搵到情緒出口
商台叱咤903去年9月以「轉轉轉 叱咤903 沒有時差」新口號推出新節目，以一班年青新世代「DJs」作為主打，當中有呢期好紅的阿正、「Agent. L」女友Elsie、多產填詞人奧仕卡、阿強、Wo...
2022-02-12
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小董輕鬆養生｜疫情下的新年願望
終於，小董因為太過掛心所有癌症病友，瞞住身邊人偷偷外出，跑回診所，預先約好了所有病人，當我踏進診所的第一步，竟然有熱烈的掌聲歡迎，大家都情不自禁地一擁而上，一個很簡單的擁抱、一句平常的問候，在此時此刻...
2022-02-12
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馬場浮世繪——莫丹尼贏第二W迎月
昨日第七場賽事，莫丹尼憑「迎月」爆冷贏馬，取得來港客串後第二W，而練者容天鵬則坦言今場是驚喜之作，他表示：「『迎月』是愛爾蘭馬，一般來說需要較長時間適應環境，而且來港後試閘的表現亦一般，儘管最近兩次快...
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