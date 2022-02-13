馬場浮世繪——下游馬房搶胡有心得

終於，小董因為太過掛心所有癌症病友，瞞住身邊人偷偷外出，跑回診所，預先約好了所有病人，當我踏進診所的第一步，竟然有熱烈的掌聲歡迎，大家都情不自禁地一擁而上，一個很簡單的擁抱、一句平常的問候，在此時此刻...

2022-02-12