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馬場浮世繪——下游馬房搶胡有心得

2022-02-13 列印
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昨日下游馬房除了高伯新憑「贏科超影」贏馬之外，蘇保羅亦憑「好好心得」報捷，練者賽後說：「『好好心得』今仗連捷再次證明其泥地實力，這大概因為其父為美國馬，牠需要較長時間適應環境，幸好馬主肯耐心地等候，現在終於取得回報，如果可以的話，我會部署此駒集中跑泥地一哩，希望季內再添頭馬。」
馬場浮世繪

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