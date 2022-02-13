田泰安後上封王 周俊樂停賽前起孖 羅富全啱啱好追番兩W

■潘頓昨日只憑「啱啱好」贏馬，而羅富全則另贏「美麗在線」起孖。

■田泰安昨日成為騎師王，頭場先為丁廄「神舟時代」開齋。

■周俊樂昨日起孖，包括為希廄「團結必勝」取得連捷。

昨日周六賽事連場爆冷，潘頓只憑羅廄「啱啱好」贏馬，而此倉另贏「美麗在線」起孖。其餘田泰安勝出丁廄「神舟時代」和東廄「加州十大」，周俊樂勝出希廄「團結必勝」和呂廄「雙天至尊」，前者後上成為騎師王，而後者就因第七場犯規，被罰停賽兩日和六萬七千五百元。近兩戰成績出色的潘頓昨日大走樣，最終只能憑大熱門「啱啱好」贏馬，而羅廄則再贏另一匹大熱門「美麗在線」，成為昨日的大熱保衞者。賽後羅富全說：「『啱啱好』今場負一三三磅較辛苦，仍能取勝算表現出色，但可能始終出賽經驗不多，一出頭便不太集中，所以下場應該要加添配備，至於勝後升上三班，我對此駒仍感樂觀，因為牠具一定噸位，翻步幅度亦大，將來有力扳至千六或千八米。『美麗在線』今場排十二檔，賽前我指示潘明輝，如果出閘夠快便跟前少少，可是馬兒出閘稍慢，早段只好留住跑，而中段步速偏慢下，牠有點搶口，並且一度受困，幸而末段成功望空，並且交出不俗的衝刺。我認為此駒質素不錯，血統上亦可應付二千米，所以已為牠報爭打吡，但今場贏馬距離少，未必會加太多分，因此必須繼續搶分，下場或會增程跑千六米。」至於田泰安和周俊樂昨日都起孖，前者在頭場便為丁廄「神舟時代」開齋，練者丁冠豪說：「『神舟時代』是香港國際拍賣會馬，我們購入時有一定期望，可惜其早期表現略為令人失望，但後來上從化訓練效果理想，我希望牠只是遲熟，而千四至千六米將是最佳射程範圍。今仗賽前預計快馬不多，『神舟時代』排十二檔，本身又重口，因此我指示田泰安，出閘後讓馬兒順勢上前，如果可以便自行領放，否則便守二三位，最終騎者順利執行策騎指示，為此駒取得在港首場頭馬。」而周俊樂在停賽前憑「團結必勝」和「雙天至尊」起孖，前駒練者希斯說：「『團結必勝』閹後表現愈來愈好，兩周前贏馬後，今次再跑千二米同程，雖然面對強敵『金發盛世』仍能取得連捷，至於鞍上人周俊樂亦功不可沒，除了可令馬兒少負三磅，陣上發揮也出色。希望此駒賽後加分不多，以便在三周後再戰同班同程賽事，即使屆時要負頂磅，仍有機會爭勝。」「雙天至尊」練者呂健威則說：「『雙天至尊』喜歡放頭，如果能夠自行領放，又沒有馬鬥燒的話，可以跑得很暢順，今仗牠落四班跑泥地有一定競爭力，所以就算排十四檔，賽前我與周俊樂研究，仍然希望盡量採取放頭戰術，結果周俊樂騎來從容不逼，順利為此駒勝回一仗。」另外，葉楚航昨日與班德禮合作勝出「連利福將」，練者賽後說：「『連利福將』上場輸在嚴重受阻，賽後我致力讓其保持身心舒暢，始終老馬不能操練太多，其實此駒經常跑得接近，但就比較難贏，而且年紀已大，面對年輕對手要儲足體力和陣上有利才可突圍，今戰影相險勝也有運氣成分。班德禮與這匹馬幾合拍，他是有鬥心的騎師，依足策騎指示發揮，後生仔已逐漸適應香港賽馬模式，如果有合適座騎，我樂於給予其支持。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜