重點出擊｜晉神 增程突擊 - 安西教練

今次谷戰如常安排九場賽事，按理馬匹不愁沒有出路，尤其四班賽程多的是。細看葉楚航馬房在幾場四班賽的部署，「鴻圖巨星」及「晉神」彼此交替路程，而今次的四班千二和一哩都是拆組，看來兩駒都不存在互相讓路。今期推介列陣第六場「晉神」，似乎是航哥刻意安排增程，無疑短途賽的對手相對較弱，但此駒性能似乎在轉變中。雖然牠上季兩捷谷草千二，但近兩仗起步見鞍上人刻意力騎才能跟上主馬群，然而效果都不似預期。反觀今季151場次，此駒跑田草千六並無根據，惟直路走內疊不利路段能愈追愈近，該賽頭馬「得勝多」季內表現有目共睹，亞軍「金像非凡」更能在三班上名，按此伸算，「晉神」僅負兩個多馬位，論表現合格有餘了。今日轉戰谷草，場地性能不用懷疑，試準長力之下，既然上季能在三班入位，論實力居四班必有優勢。安西教練