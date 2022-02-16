伊仁絮語——倍增勝數值得一試

第五場「必跑得」來港後進度徘徊，首三戰跑勻田、谷、泥均未上名，然而前仗在谷草千二交出一些追勢，看來身處三班也有點競爭力，現居四班更見優勢。上仗角逐田草同樣後勁不俗，證明已進入穩定期，可寄望還有進步空間。第七場「倍增勝數」來港後十戰全敗，表現當然未如理想，但自從增程跑千四之後，表現逐漸向好，甚至上仗能交出一點追勢，雖然對大局未有任何威脅，但在勤跑之下，評分一減再減，其實牠前仗如非直路早段取位欠順，可望跑得更近，今次值得一試。Ian