B女靚馬——喜駿之星復課有進步

第五場四班千二米賽事。我最鍾意係「喜駿之星」，佢上仗起步反應敏捷，早段亦跟得好順，沿途發揮並無問題，奈何臨到終點開始力弱，最終輸兩個幾身位得第五，若計算同場對手實力，本身表現其實唔差。近期晨課所見，其外觀日復日吸引，狀態續有進展，今場難得排三檔起步，負磅亦唔重，加上本身跑谷草千二路有專長，只要早段取位順利，相信好有機會重開勝門。配腳揀「必跑得」同「三生好運」。第六場四班一哩。「芙蓉莊」前仗跑同程贏馬，上仗再出都走入位置，表現保持穩定。睇番佢上仗出閘反應良好，沿途留放亦恰到好處，出彎後更即時望空衝刺，結果只不敵兩匹後勁更強的對手，可算雖敗猶榮。今場排四檔較上仗更好，有望早段走得更輕鬆，七歲馬沒有保留價值，一定會乘勇再拼。B女