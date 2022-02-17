姚本輝中三元 苗禮德馬雅合作起孖 潘頓帽子戲法又封王

■姚本輝昨晚中三元，除了熱門的「海島材子」和「確認眼神」，還有賀銘年所贏的半冷門「芙蓉莊」。

■苗禮德和馬雅昨晚合作起孖。

■潘頓近期旺氣逼人，「維港奔流」昨晚便在其胯下影贏。

昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓憑羅廄「維港奔流」、姚廄「海島材子」和「確認眼神」大演帽子戲法，並且成為騎師王；而姚本輝則另外勝出「芙蓉莊」，同樣中三元。其餘苗禮德和馬雅合作勝出「高瞻遠矚」和「高耀智星」，齊齊起孖。自從莫雷拉停賽之後，潘頓次次有馬贏，昨晚也未有例外，他先後勝出姚廄「海島材子」和「確認眼神」，並且成為騎師王。而潘頓的旺氣，從「維港奔流」今仗影相險勝可見，練者羅富全指：「我一度以為今仗『維港奔流』影輸了，賽後潘頓看見我的時候也是這樣認為，結果我們以鼻位之微影贏，真是十分驚險，非常幸運。此駒自從戴了開縫眼罩後，走勢有明顯改善，我偏向繼續安排牠跑谷草，但仍要視乎賽程編排而定。」至於姚本輝除了與潘頓合作勝出「海島材子」和「確認眼神」，另外還憑賀銘年策騎的「芙蓉莊」中三元，練者賽後說：「『芙蓉莊』雖然已經七歲，但健康良好，所以近五戰只有一次沒有獎金。此駒向來擅跑谷草一哩，只要對手有何閃失，便有機會突圍而出，今場牠排四檔有利，賀銘年發揮亦硬淨，但馬兒取勝姿態之佳，仍令人有點意外，稍後我會繼續部署牠主攻谷草一哩。『海島材子』上場在潘頓胯下排八檔起步，最終後追不及跑亞軍，今場排十檔形勢欠佳，幸好鞍上人是潘頓，他表示吸收過上場經驗後，今場會把座騎擺前些，結果成功補中。此駒在四班有足夠競爭力，最近兩戰所跑的亞軍都只是僅敗，今場終於坐正，我感到很高興。」另一方面，苗禮德與馬雅昨晚憑「高瞻遠矚」和「高耀智星」合作起孖，而騎者已經連續三個賽日都有馬贏。賽後苗禮德說:「『高瞻遠矚』是典型長途馬，即使已經六歲，但較我上季接手時仍有明顯進步，上場勝後其狀態持續，我覺得只要跑回近期水準，今場應該足以取勝。我希望此駒稍後能再贏一場，以便爭取出戰皇太后紀念盃，讓這匹長途馬有機會大展所長。至於最近頻頻為我馬房建功的馬雅，已證明有足夠實力在港立足，最重要是手風欠理想時，仍願意繼續努力爭取表現。」而馬雅在勝出「高耀智星」後表示：「我今晚座騎不多，很高興依然能夠起孖而回。『高耀智星』今仗全程走勢良好，入直路移出外欄衝刺強勁，贏馬表現甚佳。在此我衷心感謝練馬師苗禮德的支持，我上季來港後，一直缺乏支持，幸好大約三個月前開始，獲得支持漸多，陣上亦逐漸交出頭馬，個人信心亦較前增強，希望稍後繼續取得佳績。」另外，文家良昨晚憑「進優自在」取得今季第十八W（有兩場是五班賽），正式上岸，他賽後說：「『進優自在』在快活谷出賽的次數不少，但今仗才是首度在此場地取勝，賽前其狀態來得很好，而陣上則際遇好，騎師發揮和檔位都理想，最終順利取勝，下場我多數會讓牠繼續跑谷草千二米，希望可以幫馬主再建功。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜