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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——霍宏聲終於再露鋒芒

2022-02-17 列印
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方嘉柏馬房的「鋒芒勁露」昨晚爆出二十二倍冷W，打開勝利之門，而騎者霍宏聲則打破頭馬悶局，他對上一次贏馬已是去年十二月二十二日的「高耀智星」，相隔差不多兩個月後，終於再入凱旋門。
馬場浮世繪


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