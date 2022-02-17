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馬場浮世繪——巫容配破悶局萬事有

2022-02-17 列印
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昨晚賽前，巫顯東季內只贏得四場頭馬，而與練馬師容天鵬合作成績則是九比○，但昨晚他們終於打破悶局，在頭場憑「萬事有」爆出三十二倍大冷W，而這匹傷患馬今仗轉倉即贏，容天鵬亦省靚招牌！
馬場浮世繪

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