星運明爵

田泰安於周三晚谷戰成績一般，胯下僅「線路盈喜」和「風雲人物」跑位置，周日沙田賽事他再次場場騎足，昨日收操後他指，今次戰馬的整體實力較理想，以「星運明爵」和「連連有盈」最具爭勝機會。方廄「星運明爵」服役以來所贏過的三場頭馬，全部均由田泰安經手，包括前仗在田草千二米爆冷贏馬，周日馬兒再配田泰安角逐尾場三班千四米，騎者分析︰「我對『星運明爵』的脾性十分了解，牠擅長跑田草千二至千四米，而且必須有快步速配合，牠才能夠發揮出實力，在直路上以後勁挑戰對手。前仗牠便是遇上有利的步速而勝出，上場雖未能上名，但其實末段追勢不弱，僅落後頭馬兩個半馬位，今次再跑千四米而負磅不算太重，希望臨場再次發揮出本身實力，走入前列甚至贏馬。」東廄「連連有盈」上仗角逐田草千二米，起步後全程放領，終點前才被「威力奔騰」越過跑第二，今次再跑同程，田泰安說︰「『連連有盈』質新而出賽次數不多，前仗跑過田草千二米後，上仗再跑同程便立即進步，只敗在實力深不可測的『威力奔騰』腳下，實在不足為辱。周日『連連有盈』續攻同程，僅負一一五磅迎敵，將是我建功的大好機會，希望屆時可以順利贏馬補中。」最後，田泰安表示「達心星」早前試田草千六米大閘的表現出色，目前肯定處於最佳狀態。「雖然牠自從贏出打吡後，再無贏出一級賽，且今仗將遇上『金鎗六十』這匹馬王，不過憑藉路台態勇之利，希望仍然能夠加入戰圈，倘若屆時走入三甲一席，我已心滿意足。」田泰安續道。特約記者：文傑