頭號目標｜紅麗舍打鐵趁熱 - 仲達

第六場四班一六○○米。「紅麗舍」近期的勇銳絕非一般，很難得九歲馬仍有如此勇浪。尤其是近兩仗重戴眼罩後，前仗在直路較遲才拉出望空之下，單單衝最後百五米已可輕易壓倒接戰贏馬或上名的「香港精神」和「正本開心」，短程爆發力引人。可是接戰「紅麗舍」換上莫雷拉再戰，竟又可用截然不同的跑法，在全程望空跟前之下，直路走近內欄的不利跑線而只負半身位得季。筆者一直深信，能以全然不同的跑法都交出好表現，必然是仍有分在手之兆。無疑，「紅麗舍」近季的佳績幾大多數是在千八米取得，反而千六米的支持已是N年前的事，而且在三周後其實有四班千八米賽程，照理沒必要跑此場千六米。不過「紅麗舍」評四十九分應沒減分的可能，何況近況正勇，又何必退縮？因此，估計是幕後都深明九歲馬難得有勇態，再等一個月難保沒變，當然宜打鐵趁熱，而且老馬向來宜短勿長，縮程二百應無不可，加上可換來好分頭，值得照捧可也。仲達