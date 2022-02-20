B女靚馬——合夥芙蓉一出即爆

第六場四班千六米。我就揀「連連行運」做重心，佢上仗早段留住嚟跑，到入正直路先逐步衝前，最終能追上贏馬，由此可見狀態大勇。其實佢近仗跑同程一直保持良好表現，近期亦密密操，進度非常理想，相信今仗有條件再下一城。配腳我揀「萬市之光」同「健康馬」。第七場三班千二米。我就鍾意初出馬「合夥芙蓉」，佢連課試閘都表現唔錯，尤其最近一次試田草一千米大閘，沿途居中搵遮擋，末段保持勢頭。此駒開操以來進展理想，外觀亦非常吸引，我對呢匹質新馬好有期望，希望波健士好好發揮，論馬有機會一出即爆。配腳我揀「五門齊」同「連連有盈」。B女