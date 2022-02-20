B女靚馬——合夥芙蓉一出即爆

第七場三班千二米。我就鍾意初出馬「合夥芙蓉」，佢連課試閘都表現唔錯，尤其最近一次試田草一千米大閘，沿途居中搵遮擋，末段保持勢頭。此駒開操以來進展理想，外觀亦非常吸引，我對呢匹質新馬好有期望，希望波健士好好發揮，論馬有機會一出即爆。配腳我揀「五門齊」同「連連有盈」。
B女
新冠疫情在本港肆虐，財團面對危急情況都出錢出力捐助，像反向賑災受惠的是香港。中聯辦昨召開抗疫視頻會議，提到各界響應號召，力推十六項支持抗疫舉措，包括開通水路運送蔬菜物資到港、派發物資、提供土地建方艙醫...
2022-02-19
最新公佈的「惡名市場」名單，列出了四十二個在線市場和三十五個實體市場。美國貿易代表處發表聲明稱：「這份清單首次加入阿里巴巴集團旗下的全球速賣通（AliExpress）和騰訊旗下的微信電子商務生態系統（...
2022-02-19
國際社會繼續關注烏克蘭局勢，俄羅斯雖宣稱撤離部份部署於俄烏邊境的軍隊，但外界質疑可能是「假動作」，更有美國官員透露，近日俄羅斯再朝邊境新增大約七千名官兵，大部份還是周三剛抵達的。俄羅斯周三沒有如西方情...
2022-02-18
由太古地產發展的雍景臺，位於羅便臣道70號，由兩座組成，樓齡約28年，主要提供兩房及三房單位，是西半山著名豪宅屋苑之一。是次精選放盤位於雍景臺中層位置，實用面積1117方呎，實用率高，一進門便見偌大客...
2022-02-19
烏克蘭局勢持續未明朗，加上科網股監管陰霾再現，拖累港股急跌，並失守多條平均線。恒指隨外圍低開159點後跌幅擴大，下午時段美團（3690）受監管問題困擾大跌15%，拖累恒指曾插508點，低見24284點...
2022-02-19
基斯甸普列錫職業生涯五鬥水晶宮獨取五球，車路士有這名美國隊長在陣的這五仗，更合共攻破敵軍大門十六次全勝。今晚聯賽作客這支近況不濟的對手，藍獅勢大顯剋星本色，為下周中出戰歐聯十六強首回合熱身，客勝穩開。...
2022-02-19
曾志偉上場後重用年輕藝人，所以今屆3位港姐，冠軍宋宛穎(Sabrina)、亞軍梁凱晴（Carina）及季軍邵初（Kristy）都備受重用，Sabrina及邵初率先有機會做主持。工作癮極大的Sabrin...
2022-02-19
人會有許多「痛症」。市面上西藥的止痛藥很多，有不同功效，有些或有副作用：作嘔反胃、便秘、胃痛腹瀉等，胡亂服用更有可能引致嚴重後果。故此，近年小董發現不少人開始購買某些中草藥來「對付」痛症，卻一知半解未...
2022-02-19
第六場四班一六○○米。「紅麗舍」近期的勇銳絕非一般，很難得九歲馬仍有如此勇浪。尤其是近兩仗重戴眼罩後，前仗在直路較遲才拉出望空之下，單單衝最後百五米已可輕易壓倒接戰贏馬或上名的「香港精神」和「正本開心...
2022-02-20