重點出擊｜龍寶寶贏馬條件足 - 安西教練

一般情況之下，季初及季末的賽事水準都比不上季中階段，相信大家應都理解這點。今次推介第四場的「龍寶寶」，乃出自上季820場次的田草千二米賽事，雖然是季尾賽績，不過該賽水準卻極高，除了頭馬「幸運有您」能參與今季的四歲馬大賽之外，亞軍「星際精英」往後不但交出頭馬，而且更是壓倒季初明星馬「翩翩君子」，至今更未失前五名；至於殿軍「龍騰飛翔」除了上仗初跑谷草落第而回，其餘次次走入前四名，而本身贏馬一役的蹄下敗將分別是「齊心同行」、「大眾勝利」及「狀元及第」，後三駒隨後也分別贏馬，其中「狀元及第」最近更在三班上名，一再證明820場次的水準高到不得了。再數下去，820場次還有第五名的「怪獸奇兵」至今兩捷兼不失前五名。如此一來，該賽得季軍的「龍寶寶」絕對稱得上有水準。況且該役步速前正常後快，形勢極不利追，牠能夠從較後位置追上，最後八百米更造出最快時間，根本非一般四班水準。但是該賽之後的九場賽事，「龍寶寶」都從未再戰田草千二，原因不明。今次揀有利後追得田A重臨，現較當時減去十六分，已備爭勝條件。安西教練