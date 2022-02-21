福逸奪女皇金禧紀念盃 潘頓起孖繼續封王 將王金盃改朝換代

■巴度昨日策騎伯廄「福逸」奪得女皇金禧紀念盃。

■潘頓昨日起孖兼做騎師王，而呂廄「包裝必勝」由其經手開齋。

昨日舉行兩場國際一級賽，結果香港金盃由韋廄「將王」捧走，女皇銀禧紀念盃則由伯廄「福逸」奪標，而後駒騎者巴度另贏「連連行運」，與蔡約翰齊齊起孖。至於潘頓勝出呂廄「包裝必勝」和姚廄「遨遊氣泡」，同告梅開二度兼成為騎師王。昨日韋達與薛恩合作憑「將王」捧走香港金盃，同場馬王「金鎗六十」只能跑回無威脅的季軍。賽後韋達高興地說:「『將王』為我帶來今季第二場國際一級賽頭馬，實在非常滿足，此駒一早應該贏出大賽，尤其馬主是我的好朋友，幸好他的耐性終於取得回報。事實上，『將王』在國際賽之後進度仍良好，今次賽前我策騎出試，對其狀態感到滿意，而臨場場地受天雨影響，更增強了信心。牠之前挾莫大名氣來港，可是北半球馬很多時需要一季至一季半的時間適應，至今季才終於成熟進步，希望之後可以繼續交出頭馬。」而昨日另一場大賽的女皇銀禧紀念盃，則由「福逸」勝出，練者高伯新表示:「『福逸』季初因傷患關係，演出令人失望，幸好其後競逐香港短途錦標時，沒有受到當時的墮馬意外影響，得以繼續部署出賽，本來我對牠今場排一檔感到失望，因此囑咐巴度早段留後，入直路再抄大外檔發力，可是巴度並不同意，他認為在內欄上前較合適，結果馬兒以佳勢後上取勝。此駒上季已展示具頂級賽駒實力，可是目前疫情嚴峻，難以派遣牠遠征海外，所以下一目標將是四月的主席短途獎。」此外，在莫雷拉停賽後每次都有馬贏的潘頓，昨日仍未斷纜，他先後勝出「包裝必勝」和「遨遊氣泡」，最終亦成為騎師王。而「包裝必勝」今仗一出即勝，練者呂健威透露：「『包裝必勝』來港後已經試了好幾課閘，但可能未成熟，如果被其他馬壓逼，便會顯得很驚青，因此我為其加配鼻箍，希望有幫助。事實上，此駒今場雖然在潘頓胯下一出即勝，但賽後騎者報告，馬兒有待成熟，希望牠繼續進步，將來可以跑更長的途程，因為血統上有一哩的氣量。」至於「遨遊氣泡」今仗則在潘頓胯下大熱開齋，練者姚本輝賽後說：「『遨遊氣泡』今場排十三檔或許更好，因為身形龐大，步幅也甚大，如果出閘有甚麼閃失，仍可以選擇從外面追趕。上場此駒在港初出，只輸少少飲恨亞軍，有了競賽經驗後，各方面均有進步，結果成功補中，希望勝後評磅員不要加太多分，讓牠可以留在四班，以其兩戰表現來看，應該會是一匹高質素的馬。」另一方面，蔡約翰昨日憑「連連行運」和「勇闖」包辦第六口孖寶，而羅富全只能憑「路路醒」食頭胡，前者在龍虎榜仍有兩場頭馬優勢。至於羅富全對「路路醒」今仗贏馬有以下看法，他說：「『路路醒』的最佳跑法是先搵遮擋，上場排外檔有影響，反觀今場排二檔騎師容易發揮，儘管這幾天持續下雨令場地偏軟，但我不太擔心，因為牠跑頭場，場地應該不會太爛。此駒勝後下場將要升上二班，其最適合的路程是千六至二千米，因此我考慮為牠報爭三月初的二班千八米賽事。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜