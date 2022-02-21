馬場浮世繪——容廄連贏四日手風順

容廄「星際精英」上仗在潘頓胯下熱倒，昨日再上陣改配班德禮，同場潘頓則騎了羅廄「逍遙駒」，結果前駒輕鬆取勝，後駒只能僅僅保住一席季軍，而容天鵬就連贏四個賽日，近期手風相當之順，賽後他表示今場並非潘頓揀錯馬，練者說：「『星際精英』上場在潘頓胯下跑第五名，但今次他一早答應策騎同場的『逍遙駒』，分身乏術，所以我便改邀班德禮操刀，而其發揮令我很滿意。上場『星際精英』際遇欠佳，直路未能望空，加上步速偏慢不太合發揮，今場則不但排好檔，步速亦很適合，很容易便守到好位，沿途走來暢順，入直路後移出外疊找空位，避免像上場般遲遲未能望空，最終順利取勝。」馬場浮世繪