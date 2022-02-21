馬場浮世繪——潘頓騎姚廄馬有保證

姚廄「遨遊氣泡」上場初出即搏殺，可惜最終以短頭位僅敗得Q，昨日此駒強配潘頓捲土重來，臨場獨贏不足兩倍，結果亦成功補中。而潘頓今季八次策騎姚廄馬，取得五冠三亞，數據極其強勁，可謂搏殺的信心保證！馬場浮世繪