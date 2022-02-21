馬場浮世繪——韋達大賽包辦馬房Q

韋達昨日憑「將王」勇奪香港金盃，而同場的大冷門廄侶「玖寶」則獲亞軍，包辦馬房連贏，認真威風八面。翻查紀錄，原來韋達季內已經是第二度串馬房Q，而對上一次是大冷門的「星耀王者」搭大熱門的「天火同人」，證明練者同場出兩駒每每不分正副，一於全力搏殺。馬場浮世繪