重點出擊｜雄龍 黃金機會 - 安西教練

第三場「雄龍」上季經歴了好一段時間，才在田草千二取得兩場頭馬，然而牠往後並無刻意強攻勝途，原以為是部署減分，但實際上並非如此，隨後斷斷續續三次入位。近仗則集中跑谷草一哩，似乎幕後認為馬兒年長後再不合短途。回看「雄龍」近期表現，前仗當日的中距離賽事大利貼欄，該賽早段步速亦慢，牠與「海島材子」及「機緣巧合」同蝕二疊，按「海島材子」之後奪一贏一位，「機緣巧合」接戰贏馬，顯然「雄龍」絕不能睇小。上仗「雄龍」再戰谷草一哩，雖然賽事開出超步速，但當日的場地模式不利追，蝕跑法的「海島材子」及「寶賢得得」再出分別贏馬及入位。而「雄龍」除了早段留後陷於被動，直路更移入內疊不利路段衝刺，雙蝕之下僅負個半身位，論表現合格有餘。今仗抽得內檔起步，形勢由劣轉佳，補中機會樂觀。安西教練