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伊仁絮語——亞洲力量長途最合

2022-02-23 列印
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第一場「亞洲力量」源自「海洋公園」，後駒曾勝二○四○米一級賽覺士盾，同父的「文武傳奇」亦是谷草長途專才，其母亦極具長力。今仗改配近期與苗禮德合作愉快的馬雅，攻堅決心明顯，即使首度挑戰二千二百米，估計應無問題。
  第四場「紅酒之寶」上季曾擊敗「加州凱歌」，表現絕不失禮。今季初連場受制於外檔而未能交出成績，但如今降至四班，更排一檔兼配周俊樂獲減三磅，形勢有利。今次唯一擔心是「富存英雄」與牠鬥搶，但本身若能輕鬆領放，可望前列而回。
Ian

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