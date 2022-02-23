B女靚馬——遨遊戰士強手遠去

第六場三班一千米。我最鍾意「天火同人」，佢上仗早段有遮擋，雖然入彎後即時移出中路，不過直路初有少少阻塞，衝刺未算順暢，結果只得第五名，我會將之視作試閘性質。今次賽前佢曾上從化操練，期間亦有試大閘催谷，沿途前置走得輕鬆自在，我認為其狀態又進一步。此駒今季六戰五奪獎金，每次都有接近演出，希望今仗能夠打開勝門。配腳我揀「飛凡」同「風雷電」。第九場二班千二米。我揀「遨遊戰士」做重心，佢今季才首次踏足谷草出賽，跑過兩次都成績唔差，獲得一亞一季，原來腳法並非局限田草。佢上仗早段走得好順，沿途貼欄跟前，到出彎後再移出二疊展開衝刺，雖然最終敗給「平常心」，不過人馬發揮淋漓盡致，值得一讚。今次重臨谷草加程二百，由於強手遠去，實在係贏馬大好機會。B女