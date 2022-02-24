潘頓四W升榜首 田泰安四喜臨門 超好日子俏芳華雙狀元

■潘頓和呂健威昨晚都是大贏家，其中「百勝名駒」正是由騎者險勝。

■田泰安昨晚四W，包括助東廄起孖。

昨晚舉行快活谷百萬挑戰盃煞科戰，呂廄「超好日子」後上追平積分領先但沒有上陣的「俏芳華」，成為平頭冠軍；而呂健威另靠潘頓策騎的「百勝名駒」和「精選威」中三元。至於潘頓則為蘇廄「兄弟友盈」和石廄「穿甲鷹」贏馬，再加兩場位置，於第八場賽後提前成為騎師王，並且追過雷神升上榜首。其餘田泰安先後勝出何廄「包裝大獎」、東廄「秒秒精彩」、「狀元及第」和沈廄「上駿之星」，同樣贏四W。昨晚是今季快活谷百萬挑戰盃最後一戰，賽前積分領先的「俏芳華」缺陣，造就在積分排第二名的「飛凡」和第四名「超好日子」後上稱雄的機會，不過率先上陣的「飛凡」三甲不入，反而「超好日子」成功贏馬，總分追平「俏芳華」而成為雙冠軍。至於「超好日子」練者呂健威同晚另贏「百勝名駒」和「精選威」中三元，他賽後說：「『超好日子』今季獲得六場頭馬，令我感到非常意外。此駒在服役早期主攻沙田，屢拼均只能跑得接近，經常與頭馬擦身而過，直至上季中安排牠渡江跑谷草後，演出便不斷有進步，頻頻取勝。其實每次『超好日子』贏馬後，我都認為其評分已接近飽和，但牠都可以不斷突破，令我很驚喜。今場牠排十二檔，賽前我不太擔心，因為牠是一匹留後跑的馬，檔位對其影響未算太大。勝後此馬的評分將突破一百分，未來如何部署，我會看賽程編排而定，因為牠跑沙田和快活谷都合適。」「『百勝名駒』的理想路程是一哩和千八米，而今場主要贏在潘頓出色的發揮，由於臨場步速偏慢，我以為此駒會後追不及，但潘頓出盡渾身解數，最終贏馬他居功至偉。」呂健威續說。另一方面，昨晚除了潘頓贏四W之外，田泰安同樣四喜臨門，先後勝出何廄「包裝大獎」、東廄「秒秒精彩」、「狀元及第」和沈廄「上駿之星」，而前駒練者何良賽後說：「『包裝大獎』今場全程三疊望空，我一邊看一邊擔心，因為這樣的跑法在谷草極難勝出，賽後田泰安解釋，此舉可以令馬兒放鬆來跑，既然最終可以取勝，可見騎者的說法成立。我與『包裝』系馬主合作已久，但仍是要感謝他們將『包裝大獎』交給我訓練，此駒來投時比較急躁和搶口，因此我致力教導牠學習放鬆競跑，並在晨課反覆試驗頭罩，今場讓其重用此配備，效果令人滿意，並且順利取勝。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜