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馬場浮世繪——田泰安今季成何廄殺手

2022-02-24 列印
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練馬師何良昨晚憑「包裝大獎」取得今季第七場頭馬，繼一月九日勝出「天天得樂」之後，相隔個多月終於再贏馬，可惜仍未擺脫榜尾位置。至於為「包裝大獎」建功的田泰安，則肯定是何廄今季的殺手，因為在此倉目前的七場頭馬之中，竟然多達五場由他經手！
馬場浮世繪

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