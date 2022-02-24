馬場浮世繪——田泰安今季成何廄殺手

練馬師何良昨晚憑「包裝大獎」取得今季第七場頭馬，繼一月九日勝出「天天得樂」之後，相隔個多月終於再贏馬，可惜仍未擺脫榜尾位置。至於為「包裝大獎」建功的田泰安，則肯定是何廄今季的殺手，因為在此倉目前的七場頭馬之中，竟然多達五場由他經手！馬場浮世繪