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馬場浮世繪——兄弟友盈潘頓發揮醒目

2022-02-24 列印
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「兄弟友盈」潘頓昨晚贏四W，其中頭場為蘇保羅馬房的「兄弟友盈」打開勝利之門，發揮尤其令人激讚，騎者因應慢步速形勢，醒目地在中段突然讓馬兒不斷加速，結果入直路時已走甩對手幾個馬位，就此奠定勝局。
馬場浮世繪

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