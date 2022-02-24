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馬場浮世繪——石廄借潘頓旺勢破悶局

2022-02-24 列印
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潘頓近期手風大順，所以徐雨石都要搵其幫手，昨晚便將上仗在雷神胯下跑季軍的「穿甲鷹」轉交潘頓搏殺，結果騎者不負所託，為此駒輕鬆開胡。至於徐雨石亦打破超過兩個月的頭馬荒，因為他對上一次贏馬，已經是去年十二月十八日的「激賞」了。
馬場浮世繪

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