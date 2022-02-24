  • 2022年2月24日 星期四
  • 11º
  • 74%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 財政預算案消費券按揭竹篙灣全民檢測

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——上駿之星沈集成省招牌

2022-02-24 列印
Previous Next

田泰安昨晚四W，其中尾場的「上駿之星」在他胯下連捷，而此駒轉投沈集成馬房之後跑過四仗，取得兩冠兩殿，今仗因為升上二班再贏，更取得自購馬特別獎金，成哥都可算省靚招牌。
馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd