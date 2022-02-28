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馬場浮世繪——馬雅苗廄近期合作四勝

2022-02-28 列印
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苗禮德馬房的「靈鋒」昨日在馬雅胯下取得連捷，勝出頭場五班二千米賽事，八歲老馬威力不減。而翻查記錄，馬雅最近與苗禮德合作的八匹馬，竟然合共取得四冠一亞一季佳績，數據顯示這對騎練明顯正處蜜月期，而且搏殺成功率極高，大家不妨繼續吼住！
馬場浮世繪


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