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馬場浮世繪——鄭廄破悶局護級仍艱難

2022-02-28 列印
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鄭廄「金剛石」昨日在蔡明紹胯下開齋，而練者鄭俊偉自從元旦賽日勝出「劍聶風」之後，相隔兩個月終於再贏馬。美中不足的是，「金剛石」今仗贏的是五班賽，而根據馬會今季新的條例，鄭俊偉今季的五班頭馬其實已經贏夠數，所以此場頭馬對於其護級並無任何幫助，之後仍要繼續努力。
馬場浮世繪


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