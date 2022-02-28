潘頓贏大賽兼封王 田泰安馬雅起孖 加州星球大熱贏香港經典盃

■潘頓昨日起孖兼成為騎師王，而「美好世界」由其經手開齋。

昨日賽事重頭戲肉是香港經典盃，結果東廄「加州星球」大熱掄元，馬房另贏「龍船狀元」，而前駒騎者潘頓另贏羅廄「美好世界」包辦第八口孖寶，最終更成為騎師王。至於「龍船狀元」鞍上人田泰安則另贏沈廄「閃電」，同樣起孖。其餘馬雅憑苗廄「靈鋒」和呂廄「金發盛世」梅開二度。昨日舉行四歲大賽次關的香港經典盃，大熱門的「加州星球」一放到底取勝，練者告東尼另贏「龍船狀元」起孖，他賽後說：「我對『加州星球』的長力很有信心，因為其外祖父是曾經贏出英國打吡的『灌木叢』，我亦相信『加州星球』今場可以控制大局，牠只要起步後順勢放頭，並且一直保持前領，入直路等待對手上前挑戰時，便可再發力彈甩，而結果亦一如我所料。此駒質素尚未見底，大有機會為我再次贏出打吡，就牠今仗的表現來說，當然會按原定計畫出戰打吡。」而「龍船狀元」馬主劉業強透過電話接受訪問時說：「告東尼賽前對我表示，『龍船狀元』今場應該會表現不錯，結果馬兒成功打開在港勝利之門，我當然十分開心，希望牠可以盡力爭分入選打吡。『龍船狀元』是北半球馬，來港後需時適應水土，告東尼部署非常好，曾安排牠跑谷草及泥地，寓賽於操，讓馬兒吸收更多競賽經驗，而晨操時亦沒有刻意辣操，慢慢提升其狀態，效果很正面。告東尼指此駒目前未盡成熟，入直路走來仍未夠專注，因此必然會有進步空間，相信前景應該不錯。」另一方面，昨日停賽復出的莫雷拉成績令人失望，騎足十場而只得一亞一季一殿，反觀潘頓和田泰安都起孖，其中後者便為沈廄「閃電」開齋，練者沈集成說：「『閃電』是北半球馬，來港後跑第三仗便能打開勝門，可見很快已經適應本地水土。我首先要多謝馬主黃志祥，因為『閃電』是其一手引入，然後交由我訓練，非常感激他和兒子黃永光對我的支持及信任。我部署『閃電』今場轉爭泥地，主要因為牠曾經在泥地試閘掄元，而且當時力壓高分廐侶『超霸神駒』過終點，姿態吸引，結果馬兒陣上表現也沒有令我失望，順利在泥地賽事開齋，下場牠會繼續跑三班千二米泥賽，希望再爭好成績。」此外，早前確診新冠的葉楚航仍在隔離，昨日當然無法入場督戰，但仍能憑「二話不說」贏馬，記者透過電話恭喜馬主之一的李文賢，他說：「其實今仗賽前我對『二話不說』的信心不算大，但騎師梁家俊臨場懂得執生，隨機應變，眼看場地不快，出閘後沒有其他馬搶放，而此駒上了口便順勢領放，結果一放到底。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜