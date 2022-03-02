伊仁絮語——怪獸奇兵加罩再拼

第一場「時時順意」來港前五戰三勝，表現準繩，來港後評八十分起步，可惜因左前腿球節軟骨下骨損傷而長時間休息，所以遲至去年六月才初出。幸好今季健康有好轉，表現愈見進步，近兩仗受制不利形勢卻所負不遠。今仗適逢少馬場合，改配潘頓盡顯戰意，乃出擊最佳時機。第三場「怪獸奇兵」大前仗在杜苑欣胯下爆出冷門，其後兩仗均負頂磅，結果力拼下僅敗。今仗雖然初上三班，但本身年紀尚輕，而且跑法主動，初戴眼罩有助集中精神，論實力在此機會不俗。Ian