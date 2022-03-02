B女靚馬——香港精神大把在手

第三場三班一哩。我就鍾意「怪獸奇兵」，佢今季七戰未甩過獎金，表現大熟大勇。上仗早段走得好順，姿態亦輕鬆，雖然賽事步速極快，不過去到最後百五米先被「焱焱元帥」追過，而能夠力抗其他對手來犯，演出絕對收貨。復課見莫雷拉一直摸實，而且操得好密，明顯有意繼續拼搏，最重要是今場參賽馬唔多，本身負磅亦輕，既然上仗負頂磅都能應付，相信今仗升上三班應無阻力。第四場四班千八米。我揀「香港精神」做重心，佢今季跑同程贏馬之後，上仗跑田草二千再下一城，可謂愈戰愈勇。佢上仗沿途都有遮擋，轉彎時逐步移出外疊，結果靠一條直路奠定勝局，贏馬姿態大把在手，我有信心佢繼續向好，而且與莫雷拉又人馬合拍，只要發揮出水準，有權交出第三W。B女