容天鵬梅開二度 莫雷拉田泰安起孖 潘頓又贏三W封王

■容天鵬昨晚起孖，分別由潘頓和莫雷拉建功。

■田泰安昨晚為蔡約翰勝出「二雋」，令對方在練馬師榜繼續領先。

昨晚谷中又舉行九場賽事，潘頓繼續強勢，先後勝出容廄「傲龍駒」、呂廄「有何不可」和羅廄「幸運旅程」，並於第八場後提前成為騎師王。至於莫雷拉先勝出「又享耆成」為容廄起孖，之後再贏文廄「金鑽貴人」，與勝出蔡廄「二雋」和方廄「常常有餘」的田泰安同告梅開二度。潘頓昨晚又三W兼成為騎師王，而練者容天鵬除與騎者合作勝出「傲龍駒」，另憑雷神策騎的「又享耆成」起孖。賽後容天鵬表示：「賽前我研究形勢，有點擔心未必出現對『傲龍駒』有利的偏快步速，好彩最終夠步速拉散馬群，讓牠可以進佔有利位置。『傲龍駒』是我今季馬房首匹三捷馬，坦白講季初沒有預計可以取得如此佳績，因為其健康曾出現嚴重問題，甚至接近退役邊緣，但牠其實頗有質素，健康養好便交回應有表現，我要多謝整個馬房團體的同心協力，悉心照料這匹傷患馬，只要其健康持績穩定，我認為即使升上四班仍具競爭力。」「『又享耆成』今場升上四班，賽前我估計機會仍樂觀，因為牠上場在五班取勝的姿態輕鬆，順利取得三連捷，加上本身體形不算龐大，在四班負輕磅比五班負重磅更好跑，而今場排二檔亦有利發揮。」容天鵬續說。至於潘頓另外兩W是「有何不可」和「幸運旅程」，前駒練者呂健威說：「早前我曾找潘頓策騎「『有何不可』，但當時馬兒在三班負輕磅，潘頓造不到磅，今場落四班跑，潘頓終於可以壓陣，而其發揮亦令我非常滿意。『有何不可』是北半球馬，來港後需要時間適應水土，但近期已轉歲，比起之前成熟得多，牠在外地曾顯示出不錯的競爭力，希望今場打開在港勝門後繼續進步，暫時以千八米為最佳射程範圍。」而「幸運旅程」馬主梁文鴻的父親梁啟徽接受記者訪問時說：「『幸運旅程』上場由班德禮策騎，今場易配潘頓，以我所知，是潘頓主動向練馬師羅富全索騎，而騎者今場亦發揮出色，沒有令我們失望。此馬在羅富全訓練下取得兩捷，我們感謝練者的部署，並希望馬兒可以繼續進步，再交出好成績。」此外，田泰安昨晚憑蔡廄「二雋」和方廄「常常有餘」起孖，前駒今仗取得連捷，馬主凌志昌接受本報記者電話訪問時說：「很高興『二雋』可以取得連捷，我一定要多謝練馬師蔡約翰的部署、騎師田泰安的發揮，以及馬房上下的努力，令此駒有足夠狀態應戰。我希望此駒可以繼續進步，同時希望疫情快過，大家可以盡快回復正常生活，並祝福大家身體健康。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜