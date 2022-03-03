馬場浮世繪——希威森八心之威又放到

希威森昨晚在第五場憑韋廄「八心之威」一放到底，取得今季回港後客串的第二場頭馬。翻查紀錄，原來希威森上一場頭馬正正是贏「八心之威」，當時是去年十二月五日的泥地賽事，人馬同樣一放到底。賽後希威森表示：「我很高興能夠取得傷瘉後首場頭馬，其實復出以來，胯下很多坐騎都演出良好，可是始終跑二三名，幸好今次終於在較佳際遇下取得勝利，希望季內頭馬陸續有來，為我未來在港發展打下基礎。『八心之友』早前由我策騎勝出泥地賽，上場跑谷草短途走勢出色，而該仗我更學懂如何發揮此駒，就是盡力在入直路時才開始全力策騎，雖然牠以往經常在受壓下放慢腳步，幸好今場仍能一放到底。」馬場浮世繪