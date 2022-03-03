馬場浮世繪——成龍元彪曾志偉有馬贏

呂廄「有何不可」昨晚在潘頓胯下爆出十七倍冷W開齋，其馬主團體經理人原來星光熠熠，分別是大家熟悉的陳港生（成龍）、夏令震（元彪）同曾志偉，他們之前共同養過「心常樂」，五戰只跑獲一席殿軍便退役，如今的「有何不可」則是在港第五次上陣開齋，可惜因疫情關係，三人無緣拉頭馬！馬場浮世繪