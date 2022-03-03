馬場浮世繪——楊明綸今季終贏希廄馬

昨晚頭場賽事，「赤馬雄風」在終點線上影贏「芙蓉莊」取勝，前駒鞍上人楊明綸則取得個人季內第八W，更值得恭喜的是他今季終於為希斯贏馬，兩人之前合作四十四次只獲兩亞兩季，而對上一次攜手報捷，已是二○二○年十月二十四日的「友盈有款」了！馬場浮世繪