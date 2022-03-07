潘頓薛恩都起孖 方嘉柏丁冠豪梅開二度 莫雷拉後上封王

■潘頓昨日起孖，其中「連連行運」取得三連捷。

■方嘉柏和薛恩昨日都起孖，包括合作勝出「電訊飛彈」。

■丁冠豪昨日憑「妙算歡騰」和「聚風雲」梅開二度。

昨日沙田舉行八草二泥賽事，莫雷拉憑偉廄「安采」和方廄「喜旺駒」起孖，最終更後上成為騎師王。其餘潘頓為羅廄「逍遙駒」和蔡廄「連連行運」建功，令練馬師榜首形勢保持不變。而薛恩勝出韋廄「超能力」和方廄「電訊飛彈」，丁冠豪勝出「妙算歡騰」和「聚風雲」，與方嘉柏齊齊梅開二度。莫雷拉昨日憑偉廄「安采」和方廄「喜旺駒」起孖，並且後上成為騎師王，其中前駒今仗打開勝門，練者蘇偉賢透露：「『安采』上場在巴度胯下跑亞軍，一過終點我便收到莫雷拉來電索騎，我見馬兒近幾場都只能接近，所以易配莫雷拉一試，結果人馬成功擦出火花，實在莫雷拉今場發揮很醒目，一早擺前走佔盡先機。這匹六歲馬曾在香港打吡跑殿軍，其後陣上亦多次跑近，可惜始終未能取勝，上季中來投時我曾對馬主表示，馬兒可能需要多些時間適應，非常感謝他們願意付出耐性等待。其實此駒今季有幾場已經狀態冒勇，只是本身較均速，在出馬多的場合甚難出頭，反觀今場出馬少便有助牠突圍。」另一方面，薛恩和方嘉柏昨日都起孖，包括合作勝出「電訊飛彈」，而騎者在頭場先憑韋廄「超能力」報捷，練者韋達指：「『超能力』擅跑泥地人所皆知，而今場跟上場形勢一樣，都是早段多駒扯快步速，令其在末段能夠輕鬆追贏，由於之後適合的賽程不多，而牠季內已經贏了兩場一班賽，成績相當理想，所以會先安排休息，然後部署季尾或來季季初再上陣。」至於方嘉柏昨日恢復入場督戰即起孖，先後勝出「電訊飛彈」和「喜旺駒」，練者賽後說:「很高興今日我可以重返馬場督戰，而且有馬贏，希望稍後繼續取得佳績。『電訊飛彈』過去幾場因排外檔影響表現，今次終抽得內檔，賽前我與薛恩詳談，他表示該駒早前曾彈草閘，已糾正慢閘陋習，所以我指示他必須起步迅速，留放取位則由他決定，結果馬兒在其出色留放下險勝，發揮出色。」此外，丁冠豪昨日憑「妙算歡騰」和「聚風雲」起孖，練者賽後說：「我沒有想過『妙算歡騰』今場可以贏泥地，因為我原本打算為牠報爭草地賽，只是適逢泥地賽少馬報名，所以便轉組一試，結果反而試出彩虹。而賀銘年可能有感『妙算歡騰』近期賽績一般，便選騎了『印水紙』，結果最終正是被『妙算歡騰』擊敗。至於『聚風雲』最近一次試閘走勢非常理想，狀態已達作戰水平，由於牠操練時情緒不太集中，因此加配鼻箍出賽，希望跑來更專注，結果順利交出好表現。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜