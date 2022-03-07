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馬場浮世繪——霍宏聲妙算歡騰爆80倍W

2022-03-07 列印
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昨日第二場賽事爆出冷門，頭馬是八十倍的「妙算歡騰」，鞍上人霍宏聲取得個人今季第九場頭馬。翻查紀錄，此子次次贏馬都好分頭，獨贏賠率最熱的「噴火龍」都有五倍，而今次八十倍的「妙算歡騰」則是他暫時最冷W。
馬場浮世繪

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