馬場浮世繪——霍宏聲妙算歡騰爆80倍W

昨日第二場賽事爆出冷門，頭馬是八十倍的「妙算歡騰」，鞍上人霍宏聲取得個人今季第九場頭馬。翻查紀錄，此子次次贏馬都好分頭，獨贏賠率最熱的「噴火龍」都有五倍，而今次八十倍的「妙算歡騰」則是他暫時最冷W。馬場浮世繪