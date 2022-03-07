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馬場浮世繪——周俊樂文家良打破合作悶局

2022-03-07 列印
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周俊樂和文家良昨日攜手憑「神速奔馳」贏馬，前者取得個人今季第二十W，後者則是季內第二十二場頭馬，而這對騎練亦憑此場頭馬打破合作悶局，因為他們之前合作三十四次，只取得四亞兩季。
馬場浮世繪

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