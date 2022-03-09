安西教練 - 五邑之星勇態已備｜重點出擊

第六場「五邑之星」在暑假期間轉投石廄，原因應是上手馬房屢拼無功，但觀乎上季492場次谷草千二，僅以短頭位不敵其後再勝的「喜駿之星」，並能壓倒之後征服三班的「帆哥兒」，按此水準居四班應不愁寂寞；至於翌仗570場次遇不利追形勢，也能追近三班頭馬「好好彩彩」，以及629場次抄三疊轉彎而與「量化歡騰」鬥得接近，都是實力見證。今季「五邑之星」遲至十一月始上陣，經兩仗熱身之後，330場次似乎漸漸到位。該賽前四名馬分別是「精選威」、「越駿知己」、「嘉應精神」及「風雷電」，之後都交出成績，賽事水準不用懷疑。「五邑之星」得第五名，若非直路後追受阻，相信可更接近。再睇372場次，當晚場地極不利追，本身末段時間僅不及升上三班仍交出表現的「風流人物」，推算其勇態已備。上仗轉戰田草落第，可歸咎場地不合與喘鳴復發，今次不妨再進。安西教練