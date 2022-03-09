伊仁絮語——巴薩諾瓦質素超群

第八場「巴薩諾瓦」源自「小城之光」，來港前曾攻下法國三級賽木頭錦標及二級賽畢羅拔大賽，級數夠高。自於十月抵港後，此駒四度試閘，早前與不敗之師「威力奔騰」出試一千米閘，表現不落下風，早前亦曾試谷閘，本場地性能已試清楚，論質素高於今場對手，必須留意。第九場「喜快」上仗造最快末段追入季軍，表現悅目。今場「皇寶」、「美麗邂逅」及「友港友笑」是前領型馬，料賽事早速應不會慢，對這匹後勁馬應有利。對手可留意曾於南非四勝的「悅風雲」。Ian