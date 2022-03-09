B女靚馬——志勝時機強配穩陣

第四場三班千二米。我揀「志勝時機」做重心，佢無論跑田草或谷草都表現唔錯，上仗早段留得較後，去到最後五百米先逐步移出外疊衝刺，直路望空後即時一發不可收拾，勢頭愈衝愈勁，結果追入第三名，只是敗給「穿甲鷹」同「駿馬風采」，論能力應該不止於此。既然上仗能夠輕鬆追近，今次只要早少少發力，相信有機會收復前失，配雷神更是如虎添翼。第六場四班千二米。我嘅心水馬係「戰鬥英雄」，佢自從落班之後一再跑得接近，上仗早段跟前走，沿途見鞍上人守住內欄，雖然賽事步速甚快，但直路望空後衝得好順，到接近終點才被「進優自在」追過，表現有板有眼。復課以來，此駒的狀態及外觀都更弗更靚，只要發揮出上仗水準，相信今場好大機會打開勝利之門。B女