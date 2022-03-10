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馬場浮世繪——希威森韋達今季各取所需

2022-03-10 列印
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昨晚第二場五班千二米賽事，頭馬由韋達馬房的「各取所需」取得，此駒來港時評七十分，跑過三季共二十九場之後，終於在五班賽打開勝利之門。至於鞍上人希威森今場憑「各取所需」贏馬後，季內暫時有三場頭馬在手，而最特別之處當然是他所贏三W全部是為韋廄建功，可見韋達非常關照這位年輕騎師，況且騎練合作的頭馬都有好分頭，真正係各取所需！
馬場浮世繪


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