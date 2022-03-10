馬場浮世繪——下月冠軍賽馬日不邀外隊

馬會CEO應家柏日前在其官方網誌表示，香港的全民檢測是否推行和時間都未確定，鑑於目前新冠疫情的複雜性及不確定性，安排隔離海外參賽團隊須用大量人力物力，因此今年的冠軍賽馬日（四月二十四日）不會邀請任何海外馬參與。應家柏再次強調，馬會一直堅持保障員工及持份者安全的最高原則，在目前情況下，安排海外馬來港出戰冠軍賽馬日的三項大賽（冠軍一哩賽、女皇盃和主席短途獎）均不可行。馬場浮世繪