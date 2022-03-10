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馬場浮世繪——麥菲文與兄長菲迪民拆夥

2022-03-10 列印
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曾在香港開倉的澳洲練馬師麥菲文，於二○一八年返回家鄉後，翌年與兄長菲迪民合組馬房練馬，而且取得不俗成績，例如上周六便憑Forbidden Love 在蘭域馬場勝出一級賽肯德百里錦標，可是前日他們卻發出聯合聲明，謂由下月一日開始拆夥，之後菲迪民在玫瑰崗馬場練馬，麥菲文則在蘭域和鶴斯百里馬場練馬。
當年菲特文等四兄弟在維多利亞省叱吒一時，可是如今各散東西，最年長和著名的菲特文年前在新加坡開倉，如今已返回澳洲，以黃金海岸為練馬基地；排第二的菲德文和兒子菲敦盟則 在維多利亞省練馬，目前成績位居前列。
馬場浮世繪

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