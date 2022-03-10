莫雷拉起孖串3Q 韋達希斯梅開二度 潘頓四喜臨門

■潘頓和莫雷拉昨晚頭場鬥得激烈，結果「電訊犇豹」和「幸運飛彈」平頭冠軍。

■韋達昨晚起孖，包括與潘頓憑「龍來了」合作贏馬。

■莫雷拉昨晚為蔡廄「志勝時機」報捷，令蔡約翰在榜首再添一W。

潘頓和莫雷拉昨晚連場火併，兩人頭場先憑葉廄「電訊犇豹」和賀廄「幸運飛彈」分享冠軍，之後莫雷拉勝出蔡廄「志勝時機」，潘頓則贏文廄「好時節」、韋廄「龍來了」和希廄「緊張大師」，最終成為騎師王。至於韋達另贏「各取所需」，希斯另贏「皇帝金」，雙雙起孖。另外，馬雅第一場犯規，被罰停賽兩日及三萬元。潘頓和莫雷拉昨晚雙雙大搏殺，他們除了在頭場「電訊犇豹」和「幸運飛彈」取得平頭冠軍，另外還於其他三場賽事包辦連贏，其中潘頓勝出文廄「好時節」、韋廄「龍來了」和希廄「緊張大師」；而「好時節」練者文家良說：「今場我讓『好時節』加了綁舌帶，主要因為上場潘頓策騎後報告，馬兒呼吸有雜聲，不太暢順，所以為牠加了這個配備，希望其舌頭不會郁動太多，影響呼吸。此駒目前只有三歲，仍然未完全成熟，就算今場順利開齋，賽後潘頓亦對我表示贏來好彩，並指馬兒繼續有進步空間。至於今場採取前領戰略，並非刻意部署，只因為同場沒有對手放頭，潘頓便順住馬兒的走勢競跑，結果一放而回，希望牠繼續成長，預計下季表現得更好。」至於莫雷拉另為蔡廄「志勝時機」贏馬，馬主龍飛鳳舞團體經理人鄧詠琪接受電話訪問時說：「『志勝時機』跑快活谷千二米表現向來穩定，只是過往出閘並非太快，因此常常後上不及，上場牠從大外疊展開衝刺，末段的追勢甚勁，賽後蔡約翰立即對我表示，想為該駒加配眼罩，希望可以幫助馬兒出閘更順利，跑得更暢順，以及擺前些少競跑。綜觀『志勝時機』今場加了眼罩後，的確比之前跟前了一點，末段的衝刺力亦更為貫注，可見這配備有正面的作用，很高興最終順利打開勝利之門。」另一方面，韋達昨晚憑「各取所需」和「龍來了」起孖，其中後駒由潘頓建功，上季這對騎練只攜手贏過一匹「天作之合」，而今季之前合作四次得兩亞一季，昨晚可算打破悶局。賽後韋達表示：「賽前我曾與潘頓研究形勢，從騎師的角度來看，排八，九檔都是一個噩夢，因為居其內側的馬匹，隨時會將你擠在外疊，臨場亦果然如是，『龍來了』被逼在外疊競跑，於是潘頓只好在六百米左右發力，但此駒未完全成熟，所以並非理想戰略，馬兒亦確實在終點前放慢腳步，幸好仍有餘力率先衝過終點。今場是我和潘頓季內首次合作贏馬，希望之後陸續有來。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜