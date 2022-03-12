安西教練 - 御神勇將 挑戰強敵｜重點出擊

隔夜執筆之時，第五場大熱落在「勝得出色」身上，無疑牠季內兩仗俱展示高質素，但今次初跑千四並抽劣檔起步，況且三歲馬掛頭牌也面臨重大考驗，且看相隔兩周再出能否更上一層樓，筆者則認為同出自375場次的「御神勇將」，最是具備挑戰資格。無疑，「御神勇將」在375場次的表現遠遜「勝得出色」，但牠能略帶均速之下愈追愈近，再參考上仗增程千四，按其血統應合發揮，而純以步速推算，後追馬相對賺了形勢，但出自該仗的「啱啱好」及「久久為攻」都是賺了形勢而再出仍有表現，「啱啱好」其後更在三班入位，初步確立是強組。至於上仗375場次，同場「霹靂狂龍」及「喜愛善」都追勢凌厲，不過牠們在直路一早望空，反而「御神勇將」持續遭遮擋，未能全力衝刺。難得今次排位大幅內移，成績可期更進一步。安西教練