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伊仁絮語——威威鬥士有力出冷

2022-03-12 列印
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第三場「牛皇頭」來港前作戰經驗豐富，曾於英國及愛爾蘭三度獲勝，贏馬路程為一千至千二，亦曾在膠沙地上名。來港後工夫循序漸進，近期兩度試閘均在終點前交出走勢，雖然現時狀態未十足，但其型格不俗，加上鬥心頗佳，今仗或能後上製造驚喜。
  第四場「威威鬥士」於愛爾蘭兩度取勝，可惜抵港後適應水土較慢，評分亦一減再減。儘管近兩仗走勢較預期差，但一月時曾在沙田千六僅負於「跨渡口」及「都靈太陽」等駒，今仗換人再戰，有力出冷。
Ian

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