B女靚馬——勇闖再下一城

第五場四班千四米。我揀「喜愛善」做重心，佢上仗出閘後留到包尾，沿途都一直留守內欄，到接近出彎之時，再順勢移出大外彎望空衝刺，全程走勢順暢，雖然最終只追回第三，但能夠從包尾位置收復大片失地，後勁實在悅目，證明呢匹四歲馬已經適應水土，戰鬥力亦持續增強。經過連番熱身後，今次再戰千四排三檔起步，預期形勢非常有利，如無意外應可補中頭馬。配腳我揀「勝得精彩」同「無可限量」。第九場三班千二米。我嘅心水馬係「勇闖」，佢今季跑同程只甩一次獎金，整體表現極準繩，上仗早段守內欄有遮擋，直路望空後一湧而上，贏馬過程清脆利落，過終點後餘勢亦勁，所以今次再出，我對佢依然信心十足，再配賀銘年又可收人馬合拍之效，相信可以再下一城。B女