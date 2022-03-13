潘頓帽子戲法 蔡約翰中三元 田泰安四W連連封王

■昨日都是大贏家的田泰安和蔡約翰，合作勝出「好眼光」。

昨日舉行周六賽事，田泰安勝出偉廄「添有運」、姚廄「魅影揚飛」、蔡廄「好眼光」和東廄「連連有盈」，另加兩亞一季，於第九場賽後已成為騎師王。至於潘頓憑蔡廄「勝得精彩」、呂廄「包裝必勝」和東廄「合夥雄心」三W；而蔡約翰則中三元，告東尼就起孖。田泰安昨日全面搏殺兼手風大順，胯下十匹座騎取得四W三P，於第九場後提前成為騎師王。至於田泰安先憑「添有運」和「魅影揚飛」包辦第二口孖寶，前駒練者蘇偉賢說：「我一直認為『添有運』在四班也有爭勝能力，可惜屢拼都未能出頭，所以今場變招初次增程跑千四米，但牠在對面直路走五六疊，當然令人擔心，幸好田泰安見步速不算太快，因此決定擺前走，贏馬功勞甚大。而騎者賽後報告，此駒被推騎時，頭部會不斷昂高，好彩他沒有放棄，全程力騎，馬兒也沒有停步，最終順利打開勝門，希望牠保持勇銳的狀態，在四班續添頭馬。」而「魅影揚飛」練者姚本輝說：「『魅影揚飛』年紀開始大，季初跑過千二及千四米都表現普通，所以我嘗試部署牠轉戰直路賽，結果兩度取得冠軍。此駒並不難駕馭，很多騎師都適合策騎，而牠在港出賽超過五十場，慶幸健康仍然可以維持，尤其在從化處理好腳部問題後，演出繼續準繩得可愛。」其餘田泰安還勝出「好眼光」，令蔡約翰昨日成功三捷，馬主譚榮根接受電話訪問說：「『好眼光』今場對手甚強，因此賽前我信心不大，贏馬是意外驚喜，末段牠與『聚才』和『八仟師』鬥得激烈，結果以頸位之微取勝，看得我非常緊張。『好眼光』在港已累積七捷，成績令人非常滿意，暫時蔡約翰未告訴我之後如何部署，總之希望馬兒健康良好，繼續爭取佳績。」另一方面，潘頓昨日憑蔡廄「勝得精彩」、呂廄「包裝必勝」和東廄「合夥雄心」三W，其中「包裝必勝」今仗取得連捷，練者呂健威指：「『包裝必勝』上場一出即勝，已經吸收了競賽經驗，但今場負一百三十磅且排稍外的十檔，我都有少許擔心，幸而牠繼續取得好成績。此駒懶性甚重，晨操常常好似未瞓醒，不過陣上真正競賽時，便知道需要全力以赴，如果牠保持進度，升上三班都仍具競爭力。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜